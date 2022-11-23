TSMC планирует продавать свои 3-нм процессоры по $20.000 за пластину. Контрактные цены для крупных компаний, таких как Apple, Intel или Nvidia, вероятно, будут ниже, но эти повышенные расходы все равно скажутся на кошельках потребителей.

При производстве 5-нм чипов стоимость пластины составляла всего $16 тыс. Как отмечает источник, из-за этого рост стоимости конечного продукта становится неизбежен.

Цены на 3-нанометровый узел растут в первую очередь потому, что инструменты для его создания дорогие. Сканер, используемый TSMC для экстремального ультрафиолетового (EUV) литографирования, стоит около $150 миллионов, а заводы нуждаются в нескольких таких. Для процесса N5 требуется 14 литографических пластов, а для N3 – еще больше.

Стоит отметить, что на протяжении последних четырёх лет Apple старалась сдерживать цены на новые iPhone на одном уровне. Например, базовый iPhone 11 Pro с 7-нм чипом A13 Bionic на момент выхода стоил $999, как и недавно представленный iPhone 14 Pro с 4-нм чипом A16 Bionic. С выходом следующего поколения смартфонов компании, вероятно, придётся повысить цены, чтобы компенсировать подорожание многих комплектующих.