Apple планирует экранизировать книгу Майкла Льюиса про крах криптобиржи FTX и ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида.

Книга Льюиса расскажет о взлете и падении бывшего генерального директора Бэнкмана-Фрида, состояние которого оценивается в $16 млрд, и объяснит, как криптовалютная биржа FTX потерпела грандиозный крах в начале ноября этого года.

Крушение криптобиржи случилось прямо на глазах журналиста. FTX развалилась как карточный домик и подала на банкротство, а сам Бэнкман-Фрид потерял за одни сутки 94% от своего состояния. Теперь Льюису придется перерабатывать концовку романа, который обойдется без привычного голливудского хэппи-энда.

Помимо Apple, снять художественный фильм по книге хотят Netflix и Amazon, но у Apple больше всех шансов заполучить права на экранизацию. Сумма сделки оценивается семизначной цифрой, Apple сделала самое выгодное предложение.