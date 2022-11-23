Ранее инсайдер ShrimpApplePro, известный по достоверным утечкам про iPhone 14, рассказал о возможном изменении дизайна iPhone 15. По его словам, переход с боковой грани на заднюю панель в верхней части смартфона не будет прямым и угловатым, как в iPhone 14, а станет плавным. Один из энтузиастов воплотил утечку в рендер смартфона.

Apple на протяжении вот уже трёх лет подряд, начиная с iPhone 12, использует плоские поверхности и острые грани. Многие производители Android-смартфонов последовали этому примеру, но есть люди, которые жалуются на такую форму и утверждают, что долго держать смартфон некомфортно.

Также ShrimpApplePro сообщил, что корпус iPhone 15 станет титановым. Ранее в сети появлялись слухи о титановом iPhone. Но тогда они касались только новой версии Ultra (по аналогии с титановыми Apple Watch Ultra). Появление титановой базовой или старшей версии iPhone подтверждают и слухи о патентах Apple в области металлообработки. Если они достоверны, то какая-либо из версий iPhone 15 будет выполнена в неокрашенном титановом корпусе с ярко выраженной матовой текстурой металла.