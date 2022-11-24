Apple рассматривает возможность покупки "Манчестер Юнайтед", одного из самых успешных футбольных клубов Англии, пишет британский таблоид The Daily Star без указания источника информации.

По данным издания, Тим Кук готов заплатить за клуб £5,8 млрд (более $7 млрд по текущему курсу). Отмечается, что Apple — компания с годовым доходом в £326 млрд, поэтому такое приобретение не станет большим бременем для корпорации.

Как пишет The Daily Star, Кук изучает возможности, которые может предоставить владение клубом, и намерен начать переговоры с банками, назначенными для надзора за продажей «МЮ». Он планирует финансировать строительство современного стадиона, который будет «считаться лучшим в мире».

Семья американских миллиардеров Глейзеров купила «МЮ» в 2005 году почти за 800 миллионов долларов. На днях Глейзеры начали «изучать стратегические альтернативы» для клуба, которые также включают его возможную продажу. «Этот процесс направлен на обеспечение будущего роста клуба… для использования возможностей как на поле, так и в коммерческом плане», — говорится в пресс-релизе на сайте «МЮ».

По информации СМИ, заявку на покупку акций "красных дьяволов" также подал английский бизнесмен Джим Рэтклифф, глава химического гиганта Ineos. В качестве возможного совладельца также фигурирует бывший футболист "МЮ" и сборной Англии Дэвид Бекхэм.