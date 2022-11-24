Apple вновь удалила из каталога App Store приложение СБОЛ – альтернативный клиент для доступа к сервисам "Сбербанка".

Это уже не первое удаление СБОЛ из App Store. Впервые копия «Сбербанк Онлайн» появилась в App Store в середине августа 2022-го. Её удалили через неделю. Позже она заработала снова — уже 10 октября.

Ранее скачанное приложение пока что остаётся работоспособным. Будет ли третья попытка загрузить приложение для клиентов Сбербанка, пользующихся iPhone, пока неизвестно.

Напомним, что причиной удаления как оригинального приложения, так и его аналога послужили санкции Запада.