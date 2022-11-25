Как стало известно журналистам, во многих торговых сетях города Бразилиа прошли рейды, инициированные местным обществом по защите прав потребителей Procon-DF. Сотрудники регулятора конфисковывали смартфоны Apple, так как продажи устройств без зарядного устройства в комплекте запрещена. Ранее местные власти уже штрафовали Apple за отсутствие зарядки в комплекте смартфонов и предписывали перестать нарушать законы.

Регулятор запрещает продавать любую модель iPhone, в которой отсутствует зарядное устройство в комплекте. Хотя Apple прекратила бесплатную продажу зарядника с выходом iPhone 12 в 2020 году, она также перестала добавлять устройства в комплект iPhone 11. Компания обжаловала решение регулятора в суде.

Apple Brazil также обратилась к правительству с просьбой разрешить продажу смартфонов в стране до момента окончательного решения спора.

В свою очередь судья Диего Камара Алвес, разрешивший Apple продолжить продажу iPhone в Бразилии до вынесения окончательного решения, считает, что компания не нарушает прав потребителей, а регулятор «злоупотребляет своими полномочиями».