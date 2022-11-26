Стало известно, что Apple планировала выпустить новый стилус, предназначенный для смартфонов серии iPhone 14. Аксессуар с кодовым названием Maker оценили в $49 и даже успели изготовить в количестве 1 миллиона единиц, однако его запуск по каким-то причинам был отменён в последний момент.

Аксессуар планировалось продавать по цене около $49, что сделало бы стилус значительно дешевле Apple Pencil 2 и даже Pencil первого поколения. Инсайдеры заявляют, что этот стилус не имел сенсорной панели и перезаряжаемой батареи — он позволял просто рисовать на смартфоне без распознавания давления. Подобные стилусы можно заметить в смартфонах Samsung Galaxy Note.

Помимо работы с iPhone 14, неанонсированный Apple Pencil должен был поддерживать работу с iPad.

Причины отказа от устройства не называются. Известно лишь, что оно было принято в последнюю минут перед презентацией. Вероятно, Apple оказалась не готова к внутренней конкуренции Marker с более дорогими Pencil.