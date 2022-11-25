По данным СМИ, один из заводов тайваньской Foxconn, крупнейшего поставщика комплектующих для Apple, решили покинуть более 20 тыс. рабочих. В числе несогласных с политикой компании оказались преимущественно недавно набранные сотрудники.

Ранее в производственном городке вспыхнули протесты из-за переноса выплаты бонусов на следующий год и неудовлетворительных условий проживания персонала. После этого компания извинилась перед сотрудниками, начала выплачивать деньги, а желающим уволиться предложила по 10 тыс. юаней ($1,4 тыс.) компенсации.

Более 20 тысяч человек взяли деньги и ушли, рассказал источник Reuters. По его словам, в основном это новички, которые пока не приступили к работе на производстве. В китайских соцсетях также публикуют видео с толпами рабочих и очередями возле автобусов, пишет агентство.

На заводе до того, как начались проблемы, работало более 200 тыс. сотрудников. На территории площадью около 1,4 млн квадратных метров есть общежития, рестораны, баскетбольные площадки и футбольное поле. «Инцидент оказал большое влияние на наш общественный имидж, но мало на наши мощности», — отметил собеседник агенства.

По данным Reuters, из-за протестов Foxconn вряд ли восстановит производство в полном объёме к концу ноября.