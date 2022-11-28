Спрос в России на смартфоны линейки iPhone 14 с момента старта продаж осенью оказался в 2,5 раза ниже по сравнению с продажами гаджетов предыдущей модели за аналогичный период, рассказали «Известиям» источники в сотовых операторах.

В пресс-службе «Марвел-дистрибуции» сообщили изданию, что с сентября по середину ноября текущего года было продано 400 тыс. iPhone, что на 60% меньше, чем за тот же период 2021 года. Спрос на смартфоны Apple в РФ также упал за неполный год на 35,2% — с января по ноябрь было продано 2,96 млн iPhone, сообщает дистрибьютор. Пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова сказала газете, что по сравнению с прошлым годом продажи гаджетов Apple сократились на 17%.

Такой спад эксперты связывают с несколькими факторами. Прежде всего, в снижении интереса покупателей сыграла свою роль более высокая цена — базовая версия смартфона в России подорожала примерно на 10.000 рублей по сравнению с iPhone 13 в 2021-м. В числе других факторов отмечаются отключение платёжной системы Apple Pay, а также отсутствие ярких инноваций и официальной гарантии — модели серии iPhone 14 ввозятся в страну по параллельному импорту.

В итоге в России сложилась парадоксальная ситуация, когда в условиях санкций смартфоны Apple в стране имеются в свободном доступе, тогда как в Европе, США и на Ближнем Востоке наблюдается острый дефицит и сроки доставки в онлайн-магазинах для iPhone и iPhone 14 Pro составляют от четырёх недель. В «Марвел-Дистрибуции» утверждают, что пока дефицита в стране не предвидится, а в скором времени поступят и новые партии. Аналогичную информацию предоставляют и другие продавцы iPhone.