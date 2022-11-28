Санитарные ограничения и связанные с ними протесты рабочих на предприятии Foxconn в Чжэнчжоу сократят его производительность более чем на 30%, и в итоге главный подрядчик Apple выпустит на шесть миллионов iPhone 14 Pro и Pro Max меньше, чем планировалось в текущем квартале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источника, знакомого с операциями по сборке устройств.

Ситуация на заводе остаётся нестабильной, и оценка объёма потерянного производства может измениться, сказал собеседник Bloomberg знакомый с вопросом. Многое будет зависеть от того, как быстро Foxconn сможет вернуть людей на сборочные линии после протестов. Если блокировки продолжатся в ближайшие недели, производство может быть отложено ещё на более поздний срок.

На прошлой неделе на заводе компании Foxconn в Чжэнчжоу вспыхнули протесты из-за жестких коронавирусных ограничений. В соцсетях появлялись сообщения, что на изолированном заводе не хватает еды и лекарств, а число зараженных ковидом достигло 20.000. Группы рабочих, вступая в стычки с охраной, пытались покинуть территорию предприятия.

Как сообщало Bloomberg в начале ноября, Apple снизила плановый объем производства до 87 млн единиц. Ранее предполагалось произвести 90 млн устройств. Apple и Foxconn увеличили оценки дефицита производства в Чжэнчжоу в последние две недели, заявил источник. Он отметил, что компании рассчитывают компенсировать производство 6 млн единиц iPhone в 2023 году.