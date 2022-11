Разработчики знаменитого эмулятора Nintendo Switch, известного под названием Ryujinx, наконец-то выпустили рабочую версию под macOS. Приложение запускается на операционной системе не ниже 11 версии и работает на процессорах Intel и Apple Silicon.

Разработчики смогли сделать версию эмулятора для M1 и M2-процессоров в Mac, который запускает игры для Switch в нативном режиме. Протестировавшие игроки сообщают, что эмулятор для компьютеров Apple работает намного лучше ПК-версии. Например, даже устройства на базе Silicon M1 позволяют без проблем запускать игры для Switch с более продвинутой графикой, чем на самой консоли.

Сейчас эмулятор находится в стадии «допиливания» — например, специалисты оптимизируют код, чтобы ПО смогло запускать такие крупные проекты, как Legend of Zelda: Breath of the Wild. При этом сейчас уже можно играть во многие другие — это Super Mario 3D World, Bowser’s Fury, Pokemon Arceus, Pokemon Shield, Pokemon Violet, Pokemon Shield и Persona 5 Royal.

Скачать приложение можно на официальном сайте. Для запуска необходимы дампы прошивки и ключей оригинальной консоли и картриджей.