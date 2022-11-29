Apple объявила победителей ежегодной премии App Store Awards, назвав 16 лучших приложений и игр, представленных в фирменном магазине App Store в 2022 году.

В публикации компании говорится, что победители попали в список «за новый опыт работы с приложениями, свежие и продуманные решения».

Лучшим приложением для пользователей iPhone была названа соцсеть спонтанных фото BeReal. Организаторы премии назвали приложение «инновационным» и отметили, что оно дает пользователям «подлинный взгляд на жизнь своей семьи и друзей».

Приложением года для планшетов iPad стал GoodNotes 5 для ведения заметок, для компьютеров Mac — MacFamilyTree 10, а для умных часов Apple Watch — Gentler Streak. Лучшим приложением для Apple TV стал ViX - бесплатный испаноязычный стриминговый сервис с тысячами часов фильмов, сериалов и телешоу. Для просмотра не требуется даже регистрация.

В номинации "Игра года" представлено шесть победителей для разных девайсов Apple:

iPhone: «королевская битва» Apex Legends Mobile

iPad: приключенческая головоломка Moncage

Mac: коллекционная карточная игра с элементами roguelike Inscryption

Apple TV: инди-стратегия El Hijo

Apple Arcade Game: симулятор Wylde Flowers

China Game: стратегия League of Legends Esports Manager (доступна только в Китае)

В отдельную категорию попали приложения и игры, которые «призывают людей обращать внимание на свои эмоции». По мнению Apple, эти программы учат пользователей искренности в общении с другими, а также помогают следить за здоровьем.

Приложение How We Feel предлагает оценить своё эмоциональное состояние при помощи простых тестов

Игра Dot’s Home освещает системную несправедливость в отношении цветных сообществ

Приложение Locket Widget позволяет разместить на главном экране фотографии семьи и друзей

Приложение Waterllama помогает соблюдать питьевой режим в красочном оформлении и с приятными персонажами-помощниками

Игра Inua - A Story in Ice and Time предлагает мистическое приключение, в ходе которого предстоит изучить исторические события, которые переплетаются с элементами инуитских традиций, фольклора и сказок.

Все победители также получат физическую награду, которую украшает логотип App Store, сделанную из 100% переработанного алюминия. На обратной стороне выгравировано имя победителя.