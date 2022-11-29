Илон Маск заявил, что Apple почти полностью перестала закупать рекламу в приобретенной им социальной сети Twitter.

Позже он сообщил, что Apple пригрозила убрать приложение Twitter из App Store без объяснения причин. Также Маск напомнил, что Apple облагает «секретным налогом» в 30% все покупки в App Store.

По данным The Washington Post, в первом квартале 2022 года Apple потратила 48 млн долларов на рекламу в Twitter, став крупнейшим рекламодателем на площадке.

На прошлой неделе газета Financial Times, ссылаясь на сотрудников ведущих рекламных агентств, сообщила, что почти все крупные мировые бренды временно отказались от размещения рекламы в Twitter из-за хаотичного подхода Маска к управлению купленной им компанией, которой принадлежит соцсеть.

По информации газеты, Маск якобы лично обзвонил руководителей нескольких компаний с просьбой вернуться к закупке рекламы в Twitter. Собеседники отмечают, что некоторым менеджерам просто не удаётся связаться с соцсетью, ведь недавно она сократила половину штата сотрудников, в том числе часть команды по рекламному бизнесу.