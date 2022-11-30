Apple намерена закупить новейшие датчики изображения для смартфонов линейки iPhone 15 у Sony. Об этом сообщает Nikkei.

По информации издания, Sony разработала модуль, который удваивает уровень сигнала насыщения в каждом пикселе по сравнению с обычными датчиками. Камера сможет улавливать больше света и лучше регулировать экспозицию для создания четких снимков, даже если позади объекта находится мощный источник света.

Речь идёт о первом в индустрии многослойном датчике типа CMOS. В то время как фотодиоды и пиксельные транзисторы обычных датчиков CMOS сформированы в одном и том же слое, в новом датчике они находятся в разных слоях. Это позволяет расширить динамический диапазон, повысить светочувствительность и уменьшить уровень шума.

По данным Nikkei, пока эта технология не была применена ни в одном из гаджетов самой Sony. Однако у источников нет точной информации о том, будут ли датчики использоваться во всех iPhone 15 или же только в Pro-линейке. По версии журналистов, новые датчики достанутся только iPhone 15 Ultra.