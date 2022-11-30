В базе данных Geekbench был замечен неанонсированный процессор Apple M2 Max. Ожидается, что новинка появится в составе MacBook следующего поколения и обеспечит прирост производительности по сравнению с существующим M1 Max.

Если верить имеющейся информации, то M2 Max будет иметь 12 вычислительных ядер, которые смогут работать на частоте 3,54 Ггц. Напомним, что в M1 Max было 10 ядер с частотой 3,21 ГГц. Сам компьютер получил 96 ГБ объединённой памяти, когда у M1 Max был предел в 64 ГБ.

Платформа набрала 1889 и 14.586 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно. Для сравнения:, M1 Max набирает около 1750 и 12.200 баллов соответственно, то есть прирост составляет около 10% для однопоточной производительности и около 20% для многопоточной. Стоит отметить, что это первая проба нового процессора, и в окончательных тестах его производительность может оказаться ещё выше.

Точно неизвестно, какой Mac протестировали в Geekbench. Но, вероятно, речь идет о новом MacBook Pro, который должен получить процессор M2 Max. Стоит отметить, что M2 Max не будут лучшими в линейке Apple, поскольку это место по-прежнему будут занимать M2 Ultra, запуск которых состоится в 2023 году.