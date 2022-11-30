Федеральный судья Калифорнии предварительно одобрил план Apple выплатить $50 млн для урегулирования длительного коллективного иска, связанного с компенсацией владельцам MacBook с клавиатурой-бабочкой.

Сумма выплаты складывается из $13,6 млн гонораров для адвокатов, $2 млн судебных издержек и $1,4 млн административных расходов, а остальное, то есть $33 млн, будет распределено между владельцами устройств Apple, подавшими этот иск.

Клавиатура-бабочка появилась в ноутбуках Apple в 2015 году. Компания утверждала, что технология обеспечивает лучшие ощущения от набора текста и работает стабильнее, чем клавиатура-ножницы.

Со временем пользователи начали жаловаться, что переключатели клавиатуры залипают, а пыль, попадающая в корпус, выводит их из строя. Apple организовала бесплатную программу по ремонту клавиатуры, заменяя переключатели на улучшенную версию бабочки. Замена не оправдала себя и клавиатуры продолжили выходить из строя. В 2020 году Apple полностью перешла на ножничные переключатели.

В 2018 году пользователи подали коллективный иск, в котором утверждали, что Apple знала о критическом недостатке клавиатуре MacBook, но не остановила продажи ноутбуков. Истцы утверждали, что Apple скрыла наличие дефекта от потребителей.

Первоначально Apple согласилась на мировое соглашение в середине 2022 года, но теперь оно досрочно одобрено судьёй, рассматривающим это дело. Сумма выплат покупателям будет зависеть от количества необходимых ремонтных работ, и может достигать 395 долларов США для тех, кому потребовалось две или более замены клавиатуры.