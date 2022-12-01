Команда менеджера паролей LastPass рассказала, что злоумышленникам удалось получить доступ к облачному хранилищу. Примечательно, что для этого взлома хакеры использовали данные, украденные у компании ранее, во время предыдущей атаки, которая произошла в августе 2022 года.

В LastPass также подчеркнули, что киберпреступники смогли получить доступ к данным клиентов, находившимся в скомпрометированном хранилище.

"Недавно мы обнаружили необычную активность в облачном сервисе хранения данных стороннего провайдера, которым в настоящее время пользуются как LastPass, так и дочерняя компания GoTo. Мы определили, что неавторизованная сторона, используя информацию, полученную в ходе инцидента в августе 2022 года, сумела получить доступ к некоторым данным наших клиентов", – заявил генеральный директор LastPass Карим Тубба.

Однако есть и хорошие новости – представители компании сообщили, что пароли клиентов не попали в руки киберпреступников и остаются надежно зашифрованными благодаря архитектуре LastPass Zero Knowledge.

Компания уведомила о случившемся правоохранительные органы и наняла фирму по кибербезопасности Mandiant для расследования инцидента. Расследование ещё продолжается и LastPass оценивает степень ущерба.

Представители упомянутой выше компании GoTo (ранее LogMeIn, этой компании с 2015 года принадлежит LastPass), специализирующейся на удаленном доступе и совместной работе, также подтверждают факт атаки и пишут, что злоумышленники получили доступ к среде разработки и стороннему облачному хранилищу.