Илон Маск сообщил в своём Твиттере, что он встретился с директором Apple Тимом Куком в штаб-квартире компании. По его словам, они провели «хорошую беседу».

"Среди прочего мы разобрались с недопониманием по поводу возможного удаления Twitter из App Store. Тим ясно дал понять, что Apple никогда не рассматривала такую возможность", - говорится в сообщении.

Маск так и не объяснил, каким был первоначальный источник проблемы Apple с приложением Twitter. Но бывший глава отдела доверия и безопасности Twitter заявил, что в прошлом Apple отмечала различные проблемы в процессе проверки приложений.

До этого этого бизнесмен заявлял, что Apple практически перестала размещать рекламу в Twitter. После этого Маск опубликовал несколько твитов о комиссии App Store в 30%, а также устроил опрос среди своих читателей на тему того, должна ли Apple публиковать данные о всех своих «актах цензуры», которые влияют на ее потребителей.