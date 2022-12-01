Сайт The Illuminerdi, опираясь на свои источники, утверждает, что сервис Apple TV+ дал зеленый свет сериалу «Нейромант», основанному на одноименном киберпанковском романе Уильяма Гибсона. Главную роль в сериале якобы исполнит Майлз Теллер, знакомый зрителям по фильмам «Одержимость» и «Топ Ган: Мэверик».

Действие футуристической драмы, совмещающей в себе темы искусственного интеллекта и промышленной антиутопии, развернется в будущем на территории городского конгломерата Токио-Иокогама, где властвуют мегакорпорации. В центре сюжета окажется высококлассный хакер Генри Кейс, чья специализация — взлом и защита информации. Однажды он переходит дорогу не тем людям, что в итоге оборачивается для него проблемами. После встречи с гангстерами Кейс не способен входить в матрицу, а видит он исключительно пиксели вместо привычных трехмерных изображений. Главный герой постепенно опускается на дно, но все кардинально меняется после встречи с таинственной Молли.

Apple хочет экранизировать всю книжную трилогию Гибсона "Киберпространство", в которую входят "Нейромант", "Граф Ноль" и "Мона Лиза Овердрайв". Так что начнут с "Нейроманта". И если проект встретят положительно - продолжат.

Компания также проводит кастинг на роль Молли — ищут актрису в возрасте от 30 до 40 лет, физически крепкую, готовую сниматься в этой роли на протяжении всего проекта (кстати, именно на её образе Вачовски выстроили в своей "Матрице" Тринити). По сведениям ресурса, в случае продления шоу именно на неё будут смещены акценты в продолжении сериала.

За сценарий отвечает Грэм Роланд («Джек Райан», «Почти человек»), а исполнительным продюсером сериала выступает сам Уильям Гибсон. Съемки «Нейроманта» стартуют летом следующего года.