Представители криптокошелька биржи Coinbase сообщили, что корпорация Apple заблокировала последнее обновление приложения. В этом обновлении добавлена функция отправки невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Согласно заявлению Coinbase, Apple требует чтобы плата за «газ» (плата за транзакцию), которая необходима для отправки NFT, проходила через внутреннюю систему Apple. В нынешней версии приложения это не реализовано, и Apple не может брать комиссию в 30%.

Представители Coinbase пытались донести до Apple, что это технически невозможно, так как как оплата за «газ» уходит на обработку транзакции, а не какой-либо из сторон сделки или разработчикам. К тому же, система оплат в приложениях Apple не поддерживает криптовалюты.

«Это можно сравнить с тем, если бы Apple попыталась взять плату за каждое электронное письмо, отправленное через открытые интернет-протоколы», — заявили в Coinbase.

Вероятно, специалисты Apple руководствуются обновлённой в октябре политикой App Store, которая гласит следующее: «приложения могут использовать систему внутренних платежей для продажи услуг, связанных с NFT». До истории с Coinbase этот пункт понимался как требование проводить через Apple только покупку/продажу NFT, но никак не платежи для обеспечения блокчейн-транзакций.

Coinbase надеется, что произошла ошибка и в ближайшее время получится урегулировать вопрос с Apple. Пока обновление не прошло модерацию.