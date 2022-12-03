Функция подключения к спутникам, дебютировавшая в линейке iPhone 14, впервые помогла спасти человека.

Как сообщается, в ночь с 30 ноября на 1 декабря военнослужащие штата Аляска получили экстренное сообщение о помощи. Оказалось, что человек ехал на снегоходе из Нурвика в Коцебу, но по пути транспорт застрял и мужчина остался без связи вдали от цивилизации. Как раз в этот момент ему и пригодилась новая функция спутниковой связи, позволившая ему отправить сигнал о бедствии.

Служба по реагированию на чрезвычайные ситуации Apple работала с местными поисково-спасательными группами и координатором поисково-спасательных операций Северо-Западного арктического округа, чтобы направить добровольцев непосредственно к координатам GPS, которые были получены с помощью функции экстренного вызова.

Центр реагирования передал запрос поисковой бригаде, которая отправилась искать пострадавшего по переданным координатам. Путешественника удалось спасти и вывезти в безопасное место. Позже выяснялось, что пострадавший находился близко к 69° широты, а Apple заявляет, что со спутником можно установить связь в пределах 62° широты. При этом iPhone всё равно смог отправить сообщение.

На данный момент Emergency SOS запущена на iPhone 14 и iPhone 14 Pro в США и Канаде. Заявлено, что первые два года она будет предоставляться бесплатно. В течение нескольких месяцев функция будет запущена также во Франции, Германии, Ирландии и Великобритании.