Apple переименовала операционную систему для гарнитур дополненной реальности из realityOS в xrOS, сообщает Bloomberg. Это, по мнению издания, является признаком скорого дебюта нового устройства. Таким образом Apple ускорила разработку устройства, которое откроет для компании новую категорию продуктов, впервые с момента выхода Apple Watch в 2015 году.

Источники издания говорят, что новое название ОС намекает на функциональность девайса. XR расшифровывается как «extended reality», то есть «расширенная реальность». Скорее всего, это говорит об использовании аппарата как в AR-, так и VR-режимах. И Apple в следующем году якобы представит этот гаджет, xrOS и специализированный магазин приложений.

Среди будущих продуктов смешанной реальности у Apple будут очки дополненной реальности и, возможно, контактные линзы. Сегодня же над проектом работают в том числе инженеры из команд разработчиков приложений Pages, Keynote, Numbers, Notes и Apple News. Это подтверждает более ранние слухи о том, что Apple планирует добавить в свой новый гаджет множество разных функций. Часть из них должна быть связана с групповым общением и видеоконференциями.

Ожидается, что Apple представит гарнитуру смешанной реальности уже весной 2023 года.