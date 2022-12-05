Apple «полностью возобновила» рекламные кампании в Twitter, сообщил владелец соцсети Илон Маск, передает Bloomberg. Маск добавил, что Apple — крупнейший рекламодатель платформы.

Агентство уточнило, что данное заявление Маск сделал во время разговора в Twitter Spaces в субботу. По данным Bloomberg, миллиардер "не стал вдаваться в подробности об Apple" в ходе более чем двухчасового разговора.

Ранее Маск сообщал, что Apple, помимо отказа от рекламы в Twitter, угрожала удалить приложение из App Store. Позже Маск встретился с главой Apple Тимом Куком и сообщил по итогам встречи, что они «хорошо поговорили» и «разрешили недоразумение, связанное с потенциальным удалением Twitter из App Store». Кук «ясно дал понять, что Apple никогда не рассматривала такую возможность», подчеркнул Маск.

Илон Маск купил Twitter за $44 млрд в конце октября. По информации СМИ, после этого крупные бренды и рекламные агентства приостановили рекламу с соцсетью. Утверждается, что это связано с массовыми увольнениями в Twitter.