Популярный бенчмарк опубликовал свежий рейтинг iOS-устройств. Результаты были рассчитаны с 1 по 30 ноября 2022 года. Они представляют собой средние баллы, а не самые высокие, и, следовательно, более репрезентативны. Об этом говорится на сайте AnTuTu.

Рейтинг возглавила «старшая» версия планшетного компьютера iPad Pro 6 с 12,9-дюймовым дисплеем, 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти, дебютировавшая в середине октября 2022 года. Устройство оснащено совершенно новым чипсетом M-серии второго поколения, который позволил значительно ускорить обработку графики и информации, пропускную способность памяти, а также общую скорость работы устройства. Его результат в AnTuTu составил 1.430.297 баллов.

На второй строчке разместилась 11-дюймовая версия гаджета (8/128 ГБ), а на третьей — iPad Pro 5 (12,9") на базе чипа M1. Замыкают первую половину списка модели iPad Pro 5 (11") и iPad Air 5.

iPhone 14 Pro оказался на шестом месте. Любопытно, что он оказался немного быстрее, чем версия iPhone Pro Max. Следующим идёт iPhone 13 Pro Max, а после него расположились 12,9-дюймовые планшеты iPad Pro 4 и iPad Pro 3, основанные на системе на чипе семейства A12 Bionic.

При этом ни iPhone 14, ни iPhone 14 Plus в ноябрьский рейтинг производительности устройств под управлением iOS не вошли.