Специалисты по ремонту и модификации устройств из китайской Io Technology опубликовали свежее видео, где продемонстрировали, как они улучшили 24-дюймовый iMac. У него убрали огромный «подбородок», так что рамка теперь одинаковая со всех сторон экрана.

Инженеры вдохновлялись ‌iMac‌ G4 2002 года. Кастомный iMac получил симметричные рамки вокруг экрана и смог «сохранить» тонкой корпус. Все внутренние компоненты энтузиасты разместили в небольшом утолщении, которое появилось внизу задней крышки. Последняя была изготовлена «с нуля».

Из-за того, что теперь компоненты вынуждены располагаться более плотно, инженерам пришлось поработать над должным распределением тепла. Заднюю часть, выполненную из анодированного алюминия дополнили светящимся логотипом Apple. По словам авторов модификации, моноблок подходит для ежедневной работы.

Помимо версии iMac в светлом корпусе, Io Technology сделали модификацию компьютера с чёрной фронтальной панелью.