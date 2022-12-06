Apple анонсировала масштабное обновление для Apple Music, после которого в музыкальном сервисе появится режим караоке под названием Sing.

Данный режим позволит пользователям приглушать вокал, а затем подпевать в такт музыке, используя отображение текста композиции в реальном времени.

Кроме того, в Apple Music Sing предусмотрены несколько функций для упрощения совместного пения. Партия бэк-вокала будет демонстрироваться независимо от основного. Также в приложении появится режим дуэта. Apple представит более 50 специальных плейлистов для тех, кто хочет петь не один.

По словам Apple, новая функция использует алгоритм машинного обучения, а вся обработка осуществляется на устройстве пользователя в режиме реального времени. Он отделяет вокал от музыки, позволяя соответствующим образом регулировать громкость с помощью специального ползунка в приложении. Однако стоит учесть, что Apple Sing не работает в треках, где уже отсутствует вокал.

Эта технология основана на опыте компании в области шумоподавления и других разработках, которые применялись для FaceTime. Функцию поддерживают iPhone 11 и более новые модели, iPhone SE (3 поколение), iPad Pro (3 поколение и новее), iPad Air (4 поколение и новее), iPad mini (6 поколение), iPad (9 поколение и новее) и Apple TV 4K (3 поколение).

Функция Apple Music Sing станет доступна до конца этого года.