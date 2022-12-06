Apple объявила о запуске в ряде европейских стран фирменного сервиса Self Service Repair, благодаря которому пользователи смогут самостоятельно отремонтировать свои гаджеты. На момент старта программа будет доступна в восьми государствах: Бельгии, Франции, Германии, Италии, Польше, Испании, Швеции и Великобритании.

Теперь пользователи смогут самостоятельно выполнять ремонт смартфонов серий iPhone 12 и iPhone 13, а также ноутбуков Mac с процессорами Apple. Для этого в магазине Apple Repair Store можно будет приобрести руководство по ремонту, а также оригинальные детали и инструменты Apple. При этом возможности европейских пользователей не отличаются от американских.

Магазин самообслуживания предоставляет доступ к более чем 200 отдельным деталям и инструментам. Инструменты, предлагаемые в рамках самостоятельного ремонта, включают динамометрические отвертки, ремонтные лотки, прессы для дисплеев и аккумуляторов и многое другое. Стоимость деталей практически идентична цене деталей, которые продаются у авторизованных поставщиков услуг Apple по ремонту.

При этом нужно понимать, что все детали стоят достаточно дорого. Например, комплект для полной замены дисплея в iPhone 13 в Германии обойдется пользователям в 330 евро, а батареи — 77 евро. Немного снизить финальную стоимость можно, сдав старые комплектующие. Однако скидка будет не слишком большой.

Кроме того, пользователь может взять напрокат фирменный комплект, если он собирается обойтись лишь разовым ремонтом и не планирует заниматься восстановлением гаджетов в дальнейшем. В таком случае аренда обойдется в $49 за одну неделю.