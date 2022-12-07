Apple и так неоспоримый лидер рынка полностью беспроводных наушников, но по итогам прошедшего квартала компания сумела нарастить свои продажи на невероятные 34%, говорится в отчёте аналитической фирмы Canalys.

Согласно представленным данным, в третьем квартале 2022-го было отгружено 76,9 миллиона TWS-наушников, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Apple смогла увеличить поставки беспроводных наушников на 34% после анонса AirPods Pro 2. Теперь купертиновцы занимают 31% рынка (было 24,6%) — 23,8 млн наушников в сравнении 17,8 млн годом ранее.

Аналитики Canalys говорят, что успех Apple обусловлен запуском всего одной новой модели — AirPods Pro 2. Только этих наушников за квартал компания продала 4,2 млн единиц, то есть на одну модель пришлось 20% всех продаж TWS-наушников Apple.

Второе место по отгрузкам (и по рыночной доле) занимает Samsung с 7,4 млн отгруженных устройств (9,6% от общего числа). По сравнению с прошлым годом показатели южнокорейской компании сократились на 15%. Малоизвестная индийская фирма boAT нарастила продажи на 50%, до 4,1 млн единиц, что позволило ей закрепиться на третьей позиции. Следом оказалась Xiaomi с долей 4,4% и годовым падением в 31%. Закрыла пятёрку лидеров Skullcandy с долей рынка 3,3%.