Apple сдвинула дебют своего первого автомобиля на год вперед — до 2026 года. При этом идея отказаться от руля и педалей оказалась нереалистичной, машина все-таки будет иметь привычные органы управления. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Электрокар, который разрабатывают в рамках проекта под названием Project Titan, получит набор оборудования, обеспечивающего высокую степень автономности: лидары, камеры и радары. Комплекс уже проходит стадию практического тестирования. Однако полностью самостоятельно ездить машина всё-таки не сможет: электромобилю потребуется водитель-человек.

Полное беспилотное управление разрешат только на магистралях. В пути можно будет играть и смотреть фильмы, а в плохую погоду или при съезде на небольшие улицы быстро переключаться на ручное управление.

Окончательный дизайн компания планирует подготовить к 2023 году, а к концу 2024 года собирается утвердить технические характеристики машины. Всесторонние испытания авто пройдут в 2025 году, после чего, в 2026 году, Apple представит свою первую машину широкой публике.

Также Apple скорректировала предположительную стоимость своего первого электромобиля. Изначально компания планировала продавать его дороже 120 тыс. долларов или 7,5 млн рублей по текущему курсу, то теперь рассчитывает, что сможет снизить ценник до 100 тыс. долларов или около 6,3 млн рублей. Это поставит первый электромобиль Apple в один ряд с Tesla Model S начального уровня и Mercedes-Benz EQS, которые находятся в том же ценовом диапазоне.