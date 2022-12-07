Apple обновила правила ценообразования, добавив новые категории для приложений и подписок. Обновление позволяет разработчикам более точно устанавливать цены на свои продукты.

До настоящего момента разработчики приложений ограничивались менее чем сотней значений цен, которые могли устанавливаться на продукцию в магазине. Теперь разработчикам станут доступны 700 дополнительных вариантов расценок.

Для США минимальная цена составляла $0,49 за подписку и $0,99 за покупку приложения, а максимальная — $999,99. Теперь самая низкая допустимая цена установлена на отметке $0,29, а максимальная — $10.000. В установленных диапазонах изменились также шаги для ценовых значений — от $0,10 до $100 в зависимости от величины. Наконец, расширился набор допустимых форматов цен: если ранее действовал только формат X,99 доллара, то теперь разработчик может выбирать между X,90, X,95, X,99 и X,00 доллара.

Аналогичные изменения произошли во всех странах с другими валютами. Для России разброс составляет от 15 до 899.990 рублей. При этом с 2023 года региональные разработчики смогут устанавливать фиксированные цены на приложения и подписки, которые не будут зависеть от автоматических корректировок App Store.

Разработчики, которые хотят установить цену на своё приложение выше 1000 долларов, должны отправить запрос в Apple, чтобы помочь предотвратить выпуск бессмысленно дорогих приложений в App Store.

Apple отметила, что новые ценовые категории стали доступны для приложений, предлагающих автоматически возобновляемые подписки, начиная с 6 декабря, а также для всех других приложений и покупок в приложениях — весной 2023 года.