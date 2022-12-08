Apple работает над новой, расширенной системой сквозного шифрования данных для своих устройств. Эта система получила название Advanced Data Protection и в первую очередь направлена на защиту данных, которые содержатся в хранилище iCloud.

Особенностью обновленной системы защиты станет невозможность доступа к сведениям пользователей никому, включая саму Apple и правоохранительные органы, даже с ордером на вскрытие, сообщает издание. Шифрование не будет распространяться на электронную почту, список контактов и календарь.

Отмечается, что шифрование не будет доступно по умолчанию и функцию надо будет активировать в настройках. После этого данные iCloud будут зашифрованы, доступ к ним можно будет получить только с тех устройств, которые пользователь добавил в список разрешённых. Apple уверяет, что даже если данные из облака будут украдены, то злоумышленники не смогут расшифровать их без доверенных устройств. Также, если пользователь потеряет доступ к устройствам, восстановить данные можно будет через контакт или ключ восстановления.

Занимающиеся вопросами защиты пользовательских данных правозащитники давно призывали Apple расширить действие механизмов сквозного шифрования в экосистеме, но, по их мнению, переменам мешала позиция ФБР. Старший вице-президент компании по разработке ПО Крейг Федериги отнёс эту информацию к категории слухов и заявил, что не знает о её происхождении.

К концу года все пользователи из США смогут включить опцию Advanced Data Protection в настройках устройств Apple, а в будущем году она станет доступной и в других странах, включая Китай. Компания также отказалась от идеи сканировать данные на гаджетах пользователей для поиска материалов жестокого обращения с детьми.