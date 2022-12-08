Несколько ритейлеров России по просьбе "Коммерсанта" рассказали о продажах смартфонов в стране за последние 11 месяцев. В деньгах лидером рынка остается Apple с долей 34%, при этом продажи компании в штуках снизились на 45%.

Продажи смартфонов в России в 2022 году сократились на 19% в штуках и на 22% в деньгах. Всего с января по ноябрь были проданы 21 млн устройств на 477 млрд руб., средний чек составил 22 тыс. руб., что на 3% ниже показателя 2021 года. Спрос в премиум-сегменте (устройства дороже 50 тыс. рублей) упал сразу на 57%, а в бюджетном (до 15 тыс. рублей) — на 35%.

При этом наблюдается значительное увеличение доли различных китайских брендов — она выросла с 50% в 2021 году до 65% в 2022 году. Если считать только третий квартал, то доля китайских смартфонов в штучном выражении достигла целых 70%.

Первое место по количеству проданных гаджетов в России заняли смартфоны Xiaomi с суббрендом Poco - их доля составила 33%, уточняется в исследовании. На втором месте Samsung (19%), на третьем - Realme с долей 14%. Также в пятерку самых популярных брендов вошли Apple (10%) и Tecno - 7%.

В денежном выражении лидером рынка осталась Apple с долей 34%, на втором месте Samsung (31%), затем расположились Xiaomi и Poco (24%), Realme (8%) и Tecno (3%).

Среди десяти самых покупаемых смартфонов в этом году оказались Xiaomi Redmi 9A, Apple iPhone 11, 12 и 13, Samsung Galaxy A03 и другие. В их числе нет ни одной модели из свежей линейки iPhone 14. «Последние модели iPhone, как правило, не попадают в топ — это дорогие смартфоны премиального сегмента, которые покупают не так часто», — пояснили в МТС. iPhone 14 поздно появился на рынке и поэтому не смог войти в число лидеров продаж, уточнил собеседник «Ъ» на рынке электроники.

В «Ситилинк» привели другие оценки: в этой сети самыми востребованными оказались смартфоны стоимостью до 10 тыс. руб., на втором месте — устройства за 10–15 тыс. руб. В количественном выражении лидируют Xiaomi, Realme и Samsung.