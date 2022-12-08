Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит вопрос о разрешении в России беспроводного доступа в сеть, которое работает на частотах 6 ГГц. Такое решение нацелено на борьбу с радиопомехами, которые создают различные гаджеты, сообщают в четверг "Известия" со ссылкой на документ.

Если указанные частоты разрешат использовать, в России официально заработает стандарт Wi-Fi 6E. Он поддерживается многими флагманскими смартфонами последних лет и большим количеством Wi-Fi маршрутизаторов.

При этом Wi-Fi 6E можно будет использовать только в закрытых помещениях, например в офисах или жилых домах, — такое ограничение указано в документах, как сообщает источник.

Стандарт Wi-Fi 6E был принят в 2020 году. Помимо многочисленных улучшений алгоритмов обработки сигналов этот стандарт привнес также поддержку новых диапазонов частот, в частности 5925–6425 МГц в дополнение к существующим диапазонам 2,4 ГГц и 5 ГГц, рассказал «Известиям» эксперт по вопросам управления радиочастотным спектром.

Новый стандарт позволит получить более быстрый и стабильный доступ в интернет, а также минимизировать задержку передачи данных. "Новая полоса частот позволит разгрузить Wi-Fi в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, что особенно актуально для многоквартирных домов, а также для бизнес-центров и других общественных мест. Помимо этого, новый спектр и широкие каналы потребуются для подключения будущих гарнитур дополненной реальности к смартфонам", — отметил собеседник «Известий».

Apple не спешит добавлять поддержку Wi-Fi 6E в свои гаджеты. Из всей техники компании поддержка последнего стандарта Wi-Fi есть пока только у iPad Pro 11" (4-го поколения) и iPad Pro 12.9" (6-го поколения).