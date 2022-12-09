По сообщениям корейского портала The Elec, Apple запустила проект по разработке складного мобильного устройства с гибким экраном диагональю 20 дюймов.

В документах отмечается, что производством дисплеев займётся неназванная южнокорейская компания. Эксперты считают, что ей может быть LG или Samsung. В сложенном состоянии размер экрана составит 15,3 дюйма. Это меньше, чем у самого большого MacBook, но больше, чем у iPad.

У проекта вроде бы нет конкретного плана по коммерциализации, а разработкой Apple занялась, чтобы не отставать от рынка. При этом есть прогноз, согласно которому подобный продукт может выйти на рынок в 2027 году.

Планируется, что массовое производство начнется лишь после появления на рынке ноутбуков MacBook с OLED-дисплеями. Кроме того, Apple предстоит решить ряд технологических проблем, связанных с интеграцией OLED-дисплеев в конструкцию, разработкой шарниров, корпуса складных устройства и др.