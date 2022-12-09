По данным аналитического сайта Mixpanel, за первые 100 дней с момента релиза iOS 16 установили почти на 70% совместимых моделей iPhone.

На втором месте ожидаемо расположилась iOS 15 – на нее приходится 24,8% пользователей iPhone. Еще примерно 7% смартфонов Apple до сих работают под управлением iOS 14 и более старых версий мобильной операционной системы.

Высокую скорость распространения iOS 16 связывают не только с новыми функциями, но и со стабильностью, которая в некоторых аспектах оказалась лучше, чем у iOS 15.

Также ожидается, что в этом месяце Apple выпустит iOS 16.2 с функцией шифрования данных iCloud, поддержкой аппаратных ключей двухфакторной аутентификации, дополнительными виджетами для экрана блокировки и другими новшествами.