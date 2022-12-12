Разработчики «ВКонтакте» объявили о выпуске официального приложения для смарт-часов от Apple. Оно позволяет получить доступ ко всем основным функциям социальной сети с небольшого экрана на запястье посредством проработанного интерфейса.

Версия «ВКонтакте» для умных часов Apple предоставляет пользователям доступ к основным возможностям мессенджера и музыкального стримингового сервиса. Также доступны моментальные уведомления о новых сообщениях, реакциях и комментариях к записям, заявках в друзья и о днях рождения друзей. Кроме того, владельцы Apple Watch смогут переключаться между чатами и отвечать на сообщения без помощи смартфона.

Среди всего прочего, предусмотрена синхронизация с «Шагами ВКонтакте» для отслеживания пройденных шагов и километров, а также для соревнований с друзьями. Также пользователям доступна цифровая визитка в виде генерируемого QR-кода, с помощью которого можно быстро поделиться своим профилем «ВКонтакте».

«Мы стремимся сделать «ВКонтакте» удобным и доступным в любой ситуации и с любого устройства. Наше новое приложение для Apple Watch позволяет общаться и следить за новостями, где бы вы ни находились. Мы понимаем потребность пользователей в высокой скорости получения информации, поэтому в этом году представили глобальное обновление мобильного приложения, а теперь запустили приложение для смарт-часов с простым и интуитивно понятным интерфейсом. Обладатели Apple Watch смогут оперативно решать свои повседневные вопросы, общаться, всегда быть на связи с друзьями и не упускать ничего важного. Мы продолжим собирать обратную связь от наших пользователей и комплексно развивать возможности нового приложения», — прокомментировал запуск продукта технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.