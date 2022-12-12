Apple планирует представить в 2024 году новые MacBook Air на 13 дюймов, 11- и 12,9-дюймовые iPad Pro с OLED-дисплеями. Об этом сообщает ресурс 9to5mac со ссылкой на авторитетного инсайдера Росса Янга.

Янг не поделился никакими дополнительными подробностями, но ранее в этом году он заявил, что все три устройства будут оснащены «двухуровневыми» OLED-дисплеями для повышения яркости изображения и снижения энергопотребления. Ранее Янг говорил, что все три устройства также будут поддерживать технологию ProMotion с частотой обновления до 120 Гц.

Функция ProMotion используется в iPad Pro с 2017 года. Благодаря этой технологии планшеты могут обновлять картинку с частотой от 24 Гц до 120 Гц, в то время как в MacBook Air эта функция будет использована впервые.

Сейчас Apple не применяет OLED матрицы в Mac и iPad. Последние MacBook Air и iPad Pro оснащены ЖК-дисплеями, а 12,9-дюймовый iPad Pro имеет экран с mini-LED подсветкой, обеспечивающей повышенную яркость и улучшенный коэффициент контрастности.