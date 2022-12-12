Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало новую заявку Apple, которая касается смарт-кольца с датчиками для отслеживания состояния организма.

Судя по документам, это кольцо сможет изменять уровень кислорода в крови, следить за пульсом и кровяным давлением. Еще гаджет получит OLED-экран, с помощью которого можно будет просматривать пропущенные уведомления и показатели датчиков.

Также патент указывает на наличие трех датчиков: сенсорного модуля, датчика давления и движения. Скорее всего, они будут отвечать за управление кольцом и другими устройствами. Например, можно будет переключать треки, отвечать на звонок или управлять умным домом.

В патентной заявке говорится, что кольцо может заменить Apple Watch для тех, кто не хочет носить часы, но желает иметь все функции под рукой (или, в данном случае, на пальце).

В патенте нет никакой информации о технических характеристиках и тем более о дате выхода нового устройства. Не исключено, что патент создан «про запас», чтобы реализовать его, когда технологии достигнут нужного уровня.