Тим Кук публично отдал должное долгосрочному партнёрству Sony с Apple в создании передовых датчиков камер для iPhone на протяжении более десяти лет.

«Мы сотрудничаем с Sony уже более 10 лет и создаем лучшие в мире сенсоры для камер iPhone. Спасибо команде Sony за то, что сегодня показали мне ультрасовременный объект в Кумамото», – написал Тим Кук.

Обычно Apple не раскрывает конкретных производителей аппаратных компонентов, используемых в iPhone и других своих устройствах. На сайте Apple, как правило, просто перечисляются технические характеристики камер, без указания используемых компонентов. Но в этот раз Тим Кук решил воздать должное длительному сотрудничеству с японской компанией.

Несмотря на это, публике давно было известно об использовании камер Sony в iPhone. Об этом стало известно ещё в 2014 году, когда специалисты iFixit разобрали iPhone 6. До этого поставщиком камер выступала компания OmniVision.

Визит Кука в Sony предполагает, что партнерство продолжится. По слухам, Sony разработала новую камеру для iPhone 15, которая захватывает больше света и лучше регулирует экспозицию. Также ожидается, что Sony будет поставлять матрицы micro-OLED для фирменной гарнитуры смешанной реальности.