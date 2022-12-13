Служба экстренной спутниковой связи теперь стала доступна пользователям из Франции, Германии, Ирландии и Великобритании. До этого Apple запустила сервис в США и Канаде.

Пользователи iPhone 14 теперь могут связываться с экстренными службами в условиях отсутствия покрытия сотовой связи и Wi-Fi. Звонки с помощью функции «Экстренный вызов — SOS по спутниковой связи» будут направляться в местные службы экстренной помощи.

Служба доступна на всех аппаратах линейки — iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Устройство должно работать под управлением ОС iOS 16.1 и выше.

Режим связи со службой спасения можно активировать даже без набора номера. Для этого достаточно быстро 5 раз нажать кнопку блокировки. После этого начнётся звонок, если не будет доступа к сотовой связи и Wi-Fi, то откроется специальная анкета с вопросами для спасателей. После этого ответы на вопросы, данные о местоположении и высоте, уровне заряда и медицинская карта из Apple ID будут отправлены в службу спасения через спутниковую связь.

Apple уточнила, что в будущем году экстренная спутниковая связь заработает и в других странах. При покупке одного из устройств серии iPhone 14 она предоставляется бесплатно на два года — цены, которые начинают действовать по истечении этого срока, не уточняются. Доступен и режим тестирования функции — связь устанавливается не с колл-центром, а с серверами Apple, и используются наземные, а не спутниковые линии.