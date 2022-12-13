Apple выпустила финальную версию iOS 16.2. Кроме небольших исправлений обновление также приносит с собой и несколько новых функций.

С обновлением компания добавила на iPhone приложение Freeform, функцию караоке в Apple Music, улучшила защиту данных iCloud, а также предоставили новые виджеты экрана блокировки и настройки дисплея Always-On.

Freeform — это новое приложение-виртуальная доска, на которой несколько пользователей iPhone, iPad и Mac могут удалённо работать над одним и тем же проектом. Оно позволяет рисовать пальцем или стилусом, прикреплять файлы, изображения, стикеры и многое другое. Все изменения применяются в реальном времени, так что ни один из участников проекта не пропустит внесённых корректировок со стороны коллег.

Кроме того, пользователей ожидает поддержка SharePlay в Game Center для многопользовательских игр, API Live Activities для iPhone 14 Pro и iPhone Pro Max, улучшенный поиск в iMessage, улучшенное обнаружение сбоев на iPhone 14 и iPhone 14 Pro, исправление других проблем, например, AirDrop в режиме «Для всех» теперь работает не больше 10 минут.

Скачать iOS 16.2 можно уже сейчас в меню Настройки -> Основные -> Обновление ПО.