Apple может разрешить пользователям загружать сторонние приложения и устанавливать альтернативные магазины приложений на iPhone и iPad. Разработчики уже работают над тем, чтобы сделать ключевые элементы платформ Apple более открытыми, пишет Марк Гурман из Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этими процессами.

Данное решение обусловлено новыми требованиями Евросоюза, согласно которым к 2024 году крупные цифровые платформы должны предоставить доступ и более тесно взаимодействовать со сторонними сервисами и разработчиками, чьи приложения должны быть полностью совместимыми с функциями мобильных гаджетов.

Окончательное решение по поводу нововведения пока не принято, подчеркивает Bloomberg. По данным агентства, Apple может внести в устройства необходимые изменения уже в 2023 году c обновлением операционной системы до версии iOS 17.

Сейчас, по словам Гурмана, Apple прорабатывает процесс установки и рассматривает дополнительные правила. К примеру, компания может добавить такую возможность только на территории Евросоюза, так как другие регионы не требуют этого от компании. Также Apple может позволить устанавливать из сторонних источников только одобренные приложения.

Ожидается, что закон вступит в силу в ближайшие месяцы, но компании могут не соблюдать его до 2024 года.