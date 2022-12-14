Tesla выпустила «Праздничное обновление» для своих электромобилей, благодаря которому была добавлена поддержка Apple Music и Steam.

Обе функции требуют подписку Premium Connectivity (10$ в месяц или 99$ в год), а для игр понадобится не меньше 16 гигабайт оперативной памяти, а также чтобы машины была не младше 2022 модельного года. После подключения Apple Music, через Tesla можно слушать всю музыку из сервиса без iPhone.

Приложение Apple Music было замечено на музейной выставке Tesla в прошлом месяце. Теперь оно официально доступно всем владельцам электромобиля.

Также «Праздничное обновление» включает в себя обновленный режим светового шоу и возможность совершать вызовы с помощью камеры в салоне электромобиля.