Группа хакеров palera1n выпустила инструмент для джейлбрейка, совместимый не только с iOS 15, но и с iOS 16.

Джейлбрейк основан на эксплойте checkm8, обнаруженном ещё в 2019 году. Он считается «неисправимым», поскольку был обнаружен в bootrom чипов Apple от A5 до A11 Bionic.

По словам хакеров, теперь джейлбрейк работает с любой версией операционной системы от iOS 15.0 до iOS 16.1.1 (некоторые пользователи сообщают, что джейлбрейк работает и на iOS 16.2).

Хакер уточнил, что в настоящее время джейлбрейк можно установить на iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, а также планшеты iPad Pro с 10,5-дюймовым экраном и iPad Pro 12,9-дюймовый второго поколения. Также если на девайс ни разу не был установлен цифровой пароль блокировки, то процедура настройки джейлбрейка пройдет успешно. В противном случае владелец гаджета должен будет совершить полный сброс устройства с потерей данных.

Процесс джейлбрейка фактически снимает программные ограничения, благодаря чему пользователь может получить доступ к системным файлам и даже изменять их. Это позволяет менять настройки, темы и даже загружать на iPhone приложения из сторонних источников без посредничества маркетплейса App Store. Конечно, Apple всегда выступала категорически против любых джейлбрейков своих устройств.