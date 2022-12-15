Минцифры РФ готовит законопроект, обязывающий Apple загружать приложения не только из App Store, но и из сторонних источников, аналогичный европейской инициативе, о которой ранее писало Bloomberg.

«Мы сейчас будем готовить законопроект, аналогичный европейскому, по поводу того, что комиссия приняла Digital Markets Act, по которому обязали дать возможность и устанавливать приложения не из App Store и оплачивать не из App Store. (…) Мы такой законопроект тоже будем сейчас вносить, о том, что на территории Российской Федерации это тоже будет обязательным», — сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Чиновник рассчитывает, что Минцифры внесёт законопроект в Госдуму уже в первом квартале 2023 года. Зачем Apple, которая официально ушла из России ещё в начале весны, исполнять этот закон в случае его принятия, Шадаев не уточнил.

Закон «О цифровых рынках» вступил в силу на территории ЕС 1 ноября. Согласно ему, компании Apple и Google должны предоставить пользователям альтернативный доступ к приложениям. По данным Bloomberg, функция может появиться на iPhone уже в 2023 году с релизом iOS 17.