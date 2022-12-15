Apple выпустила обновление мобильной платформы не только для новых iPhone и iPad, но и для тех устройств, на которые iOS 16 установить нельзя из-за несовместимости.

Согласно примечаниям к iOS 15.7.2 и iPadOS 15.7.2, разработчики устранили 17 различных уязвимостей, которые могли использовать злоумышленники для взлома устройств с целью кражи данных.

Новая версия iOS поддерживается только iPhone 6s (все модели), iPhone 7 (все модели), iPhone SE (первое поколение), а также iPod touch (7-го поколения).

iPad OS 15.7.2 работает на всех iPad Pro, iPad Air 2 и более новых моделях, iPad пятого и более свежих моделях, iPad mini 4 и более поздних версиях. Все владельцы iPad при желании могут использовать версию 15.7.2 вместо iPadOS 16.