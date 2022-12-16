Apple намерена отказаться от аренды офиса в бизнес-центре «Романов Двор» в центре Москвы рядом с Кремлем, сообщил РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

Apple арендовала 3500 кв. м в бизнес-центре пять лет назад, позднее увеличив площадь до 4700 кв. м, рассказали изданию в консалтинговой компании CORE.XP. С начала пандемии коронавируса в 2020 году помещения использовалось не в полном объеме, а после объявления мобилизации Apple решила от них отказаться, сообщили источники.

Судя по данным из Единого государственного реестра недвижимости, договор аренды штаб-квартиры в БЦ «Романов двор» действует до января 2025 года.

Уход зарубежных компаний из России освободил большое количество офисных зданий в самом дорогом сегменте, к которым и относится «Романов двор»: доля вакантных площадей выросла с 3,9% в конце 2021 года до 23,9% к концу 2022 года. Со сдачей в аренду помещений, освобожденных Apple, возникнут сложности: арендодатель не готов делить помещения и сдавать их по отдельности. Кроме того, препятствует высокая стоимость: по данным CORE.XP, ставка аренды с учетом операционных затрат и налогов составляет 72 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Как ранее писали «Ведомости», Apple и Google к концу лета перевели своих сотрудников из России в другие страны, в частности большинство сотрудников из небольшого штата Apple в России переехали в Киргизию – причем активная работа по релокации началась еще весной.