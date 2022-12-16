Весной 2023 года Apple может выпустить 15,5-дюймовую версию ноутбука MacBook Air, работу над которой компания ведёт уже сейчас, уверен аналитик Росс Янг. По его информации, в I квартале стартует производство дисплейных панелей, предназначенных для MacBook Air.

Таким образом, Apple увеличит размер дисплея своего самого доступного ноутбука в линейке Mac. В настоящий момент компания предлагает к покупке два устройства серии Air — 13-дюймовый ноутбук на процессоре M1 и 13,6-дюймовый аппарат на чипе M2.

При этом новшеств в дизайне, вероятно, ожидать не стоит: новинка внешне окажется схожа с обновленной моделью 2022 года, с плоскими гранями, увеличенным трекпадом Force Touch, клавиатурой с функциональными клавишами, а также портом MagSafe, модернизированной аудиосистемой и камерой 1080р для видеосвязи.

При этом компьютер лишится ряда прогрессивных решений, использованных в MacBook Pro — дисплей не получит технологии ProMotion, предусматривающей частоту обновления 120 Гц, здесь также не будет подсветки mini-LED. Предполагается, что обновлённый MacBook Air будет доступен в двух вариантах с процессорами M2 и M2‌ Pro, предлагающими разную производительность.