Apple объявила, что объединилась с Google и Mozilla для создания новейшей версии Speedometer, бенчмарка для тестирования эффективности браузеров.

Speedometer оценивает задержки при симуляции активности пользователя в веб-приложениях. Для теста предлагается воспроизвести стандартные для обычной деятельности действия, по результатам которых сервис начисляет приложению баллы. Speedometer 2.1 — это последняя стабильная версия на текущий момент. Версия 1.0 выпущена в 2014 году, а основное обновление (2.0) — в 2018 году.

Разработка Speedometer 3 ведётся совместно тремя компаниями, создавшими самые популярные браузерные движки: WebKit (Apple), Blink (Google) и Quantum (Mozilla). Компании намерены «добиться совместного понимания работы веб-приложений и повысить производительность браузера так, чтобы помочь пользователям».

Google хочет, чтобы эталонный тест «включал репрезентативные современные рабочие нагрузки, такие как фреймворки JavaScript». Ранее в этом году команда Chrome назвала Speedometer «наиболее отражающим реальный мир» для сравнения производительности JavaScript в настольных браузерах. Команда браузера Mozilla заявила, что «пришло время обновить сервис, поскольку Интернет сильно изменился с момента последнего крупного выпуска».