Apple разрабатывает несколько новых мониторов, включая второе поколение Pro Display XDR, сообщает журналист Марк Гурман из Bloomberg.

Ожидается, что новинки будут работать на собственном чипе Apple, что позволит им быть более независимыми устройствами — например, такой монитор может иметь поддержку голосового помощника Siri. Ранее Apple уже выпускала мониторы с процессорами — в Apple Studio Display установлен чип A13 Bionic как у iPhone 11.

Также сейчас компания разрабатывает монитор с разрешением 7K, что больше, чем у нынешнего флагмана. Pro Display XDR актуального поколения имеет 32-дюймовый дисплей с разрешением 6К (6016x3384) с плотностью пикселей 218 PPI. Ожидается, что новый вариант будет обеспечивать уже 245 PPI для 32-дюймового экрана или 218 PPI, как и в текущем Pro Display XDR, но на панели большего, 36-дюймового размера.

Гурман предполагает, что новый Pro Display XDR могут выпустить только после релиза нового Mac Pro, из-за задержек в процессе разработки последнего.